Milli voleybolcu Zehra Güneş, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Eren Dişli ile olan gönderilerini, sosyal medya hesabından silmişti. Bu hamle ikilinin ayrıldığı yönündeki iddiaları ortaya çıkardı. Çıkan haberlere yönelik, çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.