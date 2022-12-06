Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!

Sosyal medya hesabından yayınladığı işbirlikleriyle adından söz ettiren milli voleybolcu Zehra Güneş, son olarak makyajsız haliyle gündem oldu. Güneş'in sosyal medyaya düşen makyajsız görüntüleri binlerce yorum aldı.

ABONE OL
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!

    Milli takımda başarılı performansı ile göz dolduran, aynı zamanda Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten yetenekli voleybolcu Zehra Güneş, kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!

    Dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medya hesabında 2.3 milyon takipçisi olan Zehra Güneş'in, makyajsız halleri ortaya çıktı.
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!

    Sık sık özel hayatıyla magazin gündemine gelen Zehra Güneş, bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşıyor.
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!

    13 yaşında başladığı voleybol kariyerini Milli Takım'daki başarılarıyla taçlandıran güzel voleybolcu Zehra Güneş'in makyajsız hallerine binlerce yorum geldi.
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!

    İşte Zehra Güneş'in makyajsız halleri...
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!

    Sosyal medya kullanıcıları, Zehra Güneş'in makyajsız hallerine, "Her zaman güzel", "Çok tatlı görünüyor" gibi yorumlarda bulundu.
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!

    Zehra Güneş daha önceleri kendisine yöneltilen "Kendine 10 üzerinden kaç puan verirsin?" sorusuna "Kendimi gerçekten güzel bulmuyorum. Sempatik olabilirim. Bu itirafla linç de yemek istemiyorum açıkçası'" şeklinde bir yanıt vermişti.
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!
  • Zehra Güneş'in makyajsız hali ortaya çıktı! Milli voleybolcuya sosyal medyada binlerce yorum geldi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.