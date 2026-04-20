Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Zehra Güneş: Şampiyon olarak bitirdiğimiz için çok mutluyum

        Zehra Güneş: Şampiyon olarak bitirdiğimiz için çok mutluyum

        VakıfBank kaptanı Zehra Güneş, "Zorlu ve çok uzun bir sezondu. Şampiyon olarak bitirdiğimiz için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi çok iyi bir takıma karşı 5 maçlık seri oynamak bence rekabetin ve voleybol seyir zevkinin çok üstlerde yaşandığı günlerdi. Günün sonunda sezonu şampiyon olarak kapattığımız için çok mutluyum. Takımımız ve staffla gurur duyuyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şampiyon olarak bitirdiğimiz için çok mutluyum"

        VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Medicana’yı 3-2’yle geçerek şampiyonluğa ulaştı. VakıfBank’ın takım kaptanı Zehra Güneş, mücadelenin arından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

        "ŞAMPİYON OLARAK BİTİRDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Ligde sezonu şampiyon olarak bitirdikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Zehra Güneş, “Zorlu ve çok uzun bir sezondu. Şampiyon olarak bitirdiğimiz için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi çok iyi bir takıma karşı 5 maçlık seri oynamak bence rekabetin ve voleybol seyir zevkinin çok üstlerde yaşandığı günlerdi. Günün sonunda sezonu şampiyon olarak kapattığımız için çok mutluyum. Takımımız ve staffla gurur duyuyorum. Kolay bir şey yapmadığımızı düşünüyorum. 2-3 gün kupanın keyfini çıkardıktan sonra Şampiyonlar Ligi için hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        "TAKIM OYUNUN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİĞİMİZ BİR SEZON OLDU"

        Takım içindeki uyumun çok iyi olduğuna dikkat çeken milli voleybolcu, “Bence takım oyununun nasıl olması gerektiğini gösterdiğimiz bir sezon oldu. Yeni kurduğumuz bir takım, yeni isimler vardı. Adapte sürecimizin, uyumumuzun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir gün birimiz aksadığında başka birisi devreye girerek o günü kurtarabiliyor. Bence voleybol da budur, takım oyunudur. Hepimiz birbirimize yardım ederek bütün olabilmeyi başardık. Günün sonunda bunu başaran takım şampiyon olduğu için çok mutluyum” dedi.

        CEV Şampiyonlar Ligi Final Four’da şampiyonluk için mücadele edeceklerini belirten Zehra Güneş, “Tabii ki de hedeflerimizden birisi. Imoco dünyanın en iyi takımlarından biri. Şimdi bu kupanın keyfini çıkartıp sonra oraya odaklanmaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

        "TARAFTAR BİZİM İTİCİ GÜCÜMÜZ"

        Taraftarların oluşturduğu atmosferden övgüyle bahseden Zehra, “Bugün çok kalabalıktı. Taraftar bizim itici gücümüz. Hepsine kalbimden sevgilerimi iletiyorum. Burada hepsiyle fotoğraf çekilmeye zaman olmuyor. Bütün sezon bizi desteklemeye gelen, enerjisini veren, alkışlarını esirgemeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz” diyerek sözlerini noktaladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri