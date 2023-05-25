Katıldığı davette denim ve straplez bir elbise giymeyi tercih eden başarılı voleybolcu Zehra Güneş güzel ve sade görünümüyle kendine hayran bıraktı. Ünlü sporcu, kendisi gibi Milli Takım'da görev alan Tuğba Şenoğlu'nun çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.