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Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından İstanbul’da bir davet düzenleyerek Milli Takım sezonuna merhaba dedi. Geceye katılan başarılı sporculardan Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekti. Yetenekli isme sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum geldi.

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  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!

    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından İstanbul’da Milli Takım sezonu için açılış yemeği düzenlendi. Geceye katılım sağlayan yetenekli sporculardan Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle adından söz ettirdi. Güneş'in pozları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!

    Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi olan ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performansıyla göz dolduran Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle sevenleri tarafından binlerce yorum ve beğeni alıyor.
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!

    Katıldığı davette denim ve straplez bir elbise giymeyi tercih eden başarılı voleybolcu Zehra Güneş güzel ve sade görünümüyle kendine hayran bıraktı. Ünlü sporcu, kendisi gibi Milli Takım'da görev alan Tuğba Şenoğlu'nun çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!

    Zehra Güneş'in yayınladığı pozlarına sevenleri tarafından: "Gözüm gönlüm açıldı", "Çok zarif görünüyorsun", "Model güzel olunca, her hali harika çıkıyor" gibi yorumlar geldi.
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!

    İşte Zehra Güneş'in son pozları...
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!
  • Zehra Güneş, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu! Davette verdiği pozlara binlerce beğeni geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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