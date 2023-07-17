Zehra Güneş'ten yürek burkan paylaşım! "Bu madalya senin için"
FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle mağlup eden Filenin Sultanları, altın madalyayı aldı. Maç sonrası Zehra Güneş'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'de oynanan finalde Çin'i 3-1 mağlup ederek, tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde şampiyonluk unvanını aldı. Zehra Güneş, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından gözleri dolduran bir paylaşım yaptı.
Zehra Güneş, Lodz maçı öncesi gerçekleştirilen saygı duruşuna, 6 Şubat günü yaşanan deprem felaketinde vefat eden R.K. Hatay Voleybol Kulübünün genç oyuncusu Ceren Topal’ın isminin yazılı olduğu formayla çıkmıştı.
ABD'yi yenerek finale çıkan Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki final rakibi Çin'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Zehra Güneş, deprem felaketinde hayatını kaybeden genç sporcu Ceren Topal'ı unutmadı.
Ceren Topal'ın en büyük hayali ileride Zehra Güneş olmaktı. Güneş, galibiyet sonrası sosyal medya platformu Twitterdan:"Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için"dedi.
Zehra Güneş'in paylaşımı üzerine Hatay Voleybol Takımı'nın başantrenörü Mehmet Bekmez: "Teşekkürler Zehra Güneş. Ceren'imizi yine unutmadın, yine hatırladın ve o Zehra Güneş olamadı ama sen Ceren oldun. Ceren'imiz ve kulübümüz adına binlerce kez teşekkür ediyoruz. Ceren'imizin tek hayali vardı. O da "Zehra Güneş" olmaktı. İyi ki sende bizim Zehra'mızsın." yanıtını verdi.
İşte Zehra Güneş'in paylaşımı...