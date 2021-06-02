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Zeki Çelik yarışı!

Premier Lig devleri Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın Lille'de şampiyonluk yaşayan milli oyuncumuz Zeki Çelik'i transfer etmek istediği kaydedildi. İtalya'dan Inter'in ise Hakimi'yi satması halinde listesinin ilk sırasına Zeki'yi koyduğu belirtildi

Zeki Çelik yarışı!

İngiliz basını, milli oyuncumuz Zeki Çelik'e talip olan takımları yazdı. Bu sezon Ligde 1'de Lille formasıyla şampiyon olan Zeki Çelik'in peşinde devler var.

Evening Standard'ın haberine göre; Arsenal, Manchester United ve Tottenham Zeki Çelik için yarışta.

Haberde 2 yıl daha kontratı bulunan Zeki'nin 15 milyon euro civarında bir bonservisi olduğu belirtilirken İngiliz ekiplerinin oyuncunu durumunu takip ettikleri aktarıldı.

Zeki Çelik'in Türkiye formasıyla EURO 2020'de forma giyeceği hatırlatıldı. Inter'in de Hakimi'yi satması halinde Zeki'yle bu boşluğu doldurabileceği kaydedildi.

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