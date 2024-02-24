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        Haberler Magazin "Zeki Müren filmi çekmeyeceğiz" - Magazin haberleri

        Yapım şirketinden açıklama

        Dijital Sanatlar; bilinenin aksine, gündemlerinde Zeki Müren'in hayatını beyazperdeye taşıyacak bir film projesi olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 15:19 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:21
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        "Zeki Müren filmi çekmeyeceğiz"
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        Birçok biyografi filmine imza atan Dijital Sanatlar, gündemlerinde Zeki Müren'in hayatını beyazperdeye taşıyacak bir film projesi olmadığını açıkladı.

        Söz konu açıklama şöyle;

        Merhaba,

        Zeki Müren filmiyle ilgili bugün yayınlanan haberlere ilişkin Dijital Sanatlar Yapım Şirketi tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir. Bilginize sunarız.

        Kamuoyunun Dikkatine,

        Sanat Güneşimiz rahmetli Zeki Müren’in bütün mirasını Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı gibi iki kıymetli vakfa bağışladığı hepimizin malumu.

        Bizler, Dijital Sanatlar olarak Zeki Müren'in hayatını konu alan bir film projesini kendisinden gelen talep üzerine yeğeni Özlem Güner ile birlikte hazırlık ve senaryo aşamasında yürüttük. Bu süreçte, Zeki Müren'in mirasını taşıyan ve değerlerini yansıtan iki güzide vakfımızı asla göz ardı etmedik.

        2023 yılı Ekim ayında verdiğimiz ilk röportajda, projemizin her iki vakıfla ilerleyeceğini belirtmiştik. Sonrasında, senaryonun son halini Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na ilettik ve senaryo ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaştılar.

        Yaptığımız karşılıklı görüşmeler neticesinde, konjoktürel olarak zamanlamayla ilgili soru işaretleri olması nedeniyle ortak mutabakatla Dijital Sanatlar Yapım Şirketi olarak projeyi hayata geçirmeme kararı aldık ve her iki vakfa da bu kararımızı ilettik.

        Dolayısıyla, gündemimizde Zeki Müren filmi bulunmamaktadır.

        Dijital Sanatlar ve yapımcı Mustafa Uslu üzerinde negatif algı yaratmak için çaba harcandığını ve başlatılan karalama kampanyası ile itibarının zedelenmeye çalışıldığını üzüntüyle görüyoruz. Ancak, yapılan asılsız haberlerle mücadele edeceğimizi ve hukuk nezdinde gerekli adımları atarak bu tür çabaları bertaraf edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha bildiririz. Konuyla ilgili taraf olan bizlere ve Zeki Müren’ in sevgili yeğeni Özlem Güner’e danışılmadan haber tek taraflı olarak yazılmış ve yayılmıştır, bu da kamuoyunun yanıltılmasına sebep olmuştur.

        Saygılarımızla

        Dijital Sanatlar

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        #Zeki Müren film

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