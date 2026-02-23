Zelenskiy: 3. Dünya Savaşı'nı Putin başlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir İngiliz yayın kuruluşuna verdiği röportajda devam eden savaşa ve Batı'nın yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hava savunmasının bugün karşılaştıkları en zorlu mesele olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, müttefiklerin lisans konusundaki tutumunu eleştirdi. Zelenskiy, "Maalesef ortaklarımız, örneğin Patriot sistemlerini kendimiz üretmemize veya en azından halihazırda sahip olduğumuz sistemler için füzeler üretmemize olanak tanıyacak lisansları henüz vermedi. Şu ana kadar bu konuda bir başarı elde edemedik. En azından füzeler için lisanslara ihtiyacımız var. Bu savaşta Ukrayna'yı nasıl daha güçlü yapabiliriz? Bu çok açık: Gökyüzünü kapatarak. Siviller korunursa, arka cephemiz güvenceye alınır, insanlar çalışır, çocuklar okula gider, ekonomi işler, para olur ve cepheye giden vergiler toplanır. Orduyu bu şekilde güçlendiririz. Ancak maalesef henüz durum böyle değil" ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İ DURDURAN ÖN CEPHEYİZ"

Üçüncü Dünya Savaşı tartışmalarına değinen Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşı çoktan başlattığını savunarak, "Üçüncü Dünya Savaşı hakkında farklı görüşler var. Ben, Putin'in bunu çoktan başlattığına inanıyorum. Soru şu: Ne kadar toprak ele geçirebilir ve onu nasıl durdurabiliriz? Sadece Rusya'nın kazanmasını engellemek için değil, Rusya kendi dünyasını dayatmak ve insanların kendi seçtikleri, sevdikleri hayatları değiştirmek istediği için. İşte bu yüzden, Putin'in bu savaşı çoktan başlattığına inanıyorum ve uzun zamandır da buna inanıyorum. Biz, onun bunu daha geniş çaplı, tam ölçekli bir Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüştürmesini engelliyoruz. Bugün, Putin'i durduran ön cepheyiz" değerlendirmesinde bulundu.