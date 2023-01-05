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Haberler Sağlık Zencefil Limon Çayının Faydaları Nelerdir? Zencefil Limon Çayı Nasıl Yapılır?
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Zencefil limon çayının faydaları nelerdir? Zencefil limon çayı nasıl yapılır?

Özellikle kış aylarında baş gösteren soğuk algınlığı semptomlarından kurtulmak için bitkisel çaylara yöneliriz. Bu şifa depoları hem pratik bir şekilde hazırlanması hem de bağışıklık sistemini güçlendirici olması yönüyle kurtarıcı rol oynar. C vitamini kaynaklarının başında gelen limon da bu şifa depolarından biridir.

Zencefil Limon Çayının Faydaları Nelerdir? Zencefil Limon Çayı Nasıl Yapılır?
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Doğal bir antioksidan kaynağı olan zencefil ve limon karışımı pek çok hastalığın tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle zencefilli limon çayı soğuk kış günlerinde vücut ısısını arttırmakta ve vücuttaki toksinlerden kurtulmamızı sağlamaktadır. Zencefil limon çayı faydaları, Zencefil limon çayı nasıl yapılır, Zencefil limon çayı neye iyi gelir, Zencefil limon çayı nasıl demlenir, Zencefil limon çayı zayıflatır mı, Zencefil limon çayı tarifi, Zencefil limon çayı adet söktürür mü, Zencefil limon çayı ne işe yarar? Zencefilli limon çayı hakkında merak edilenlere tüm detaylarıyla haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Zencefil Limon Çayı Faydaları

Vücudun bağışıklık sistemine doğal bir katkı sağlayan zencefil limon çayı, mutfaklarımızın olmazsa olmazıdır. Özellikle solunum yolu hastalıklarında tüketilen zencefil çayı, birçok hastalığın şifa kaynağıdır. İşte, zencefil çayının faydaları:

  • Mide bulantısını dindirir.
  • Vücut ısısını arttırır.
  • Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
  • Adet döngülerindeki ağrıları azaltır.
  • Düzenli tüketiminde metabolizmayı hızlandırır.
  • Kas ağrılarını dindirir.
  • Kolesterolü düşürerek, pıhtılaşma riski azaltır.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Şişkinlik ve hazımsızlığa iyi gelir.
  • Vücutta baş gösteren kronik ağrıların önüne geçer
  • Kilo alımını engeller.
  • Eklem ağrılarını azaltır.
  • Mantar enfeksiyonuna karşı koruyucudur.
  • Kolon kanseri ve kabızlığı önleyicidir.
  • Nefes darlığına iyi gelmektedir.
  • Cildi yenilemeye yardımcı olur.

Zencefil Limon Çayı Nasıl Yapılır?

Öncelikle zencefil çayının demlenip acı tadını çaya vermesi için sabırlı olmamız ve en az 5 dakika beklememiz gerekmektedir. İşte detaylarıyla zencefil limon çayı yapımı: Zencefil limon çayımızı hazırlamak için bir sarımsak dişi boyutlarında taze zencefil yeterli olacaktır. Öncelikle elimde bulunan taze zencefili bol su ile durulayın. Kabuklarını soyduktan sonra 4 ila 6 dilim kesin. Orta boy tencereye iki bardak su doldurun ve zencefil dilimlerini tencereye atın. Kısık ateşte 10-20 dakika kaynatın. Demleme işlemi bittikten sonra limon dilimleri ya da taze sıkılmış limon suyu eklenir. Toz zencefil ile hazırlamak istiyorsak; Aroma yönünden toz zencefil taze zencefile oranla çok daha güçlü tada sahiptir. Bu sebeple miktarının iyi ayarlanması son derece önemlidir. Kaynayan suyun içinde 2 çay kaşığı toz zencefil eklenir ve ortalama 5-10 dakika demlemeye bırakılır. Daha sonra limon suyu ya da limon kabukları eklenir. Burada önemli olan detay ise her bir bardak su için 1 çay kaşığı zencefil kullanımıdır.

Zencefil Limon Çayı Neye İyi Gelir?

Yüksek C vitamini oranına sahip olan limon ve doğal antioksidan kaynağı olan zencefili karıştırarak hazırlanan zencefil limon çayı, tam anlamıyla bir iltihap savardır. Yani vücut bağışıklığının güçlendirmesinde savaşçı rol alır ve vücuttaki iltihapları giderir. Özellikle kadınların regl döngüsünde yaşadığı sancıları gidermede etkin rol oynar. Özellikle soğuk algınlığının baş gösterdiği rahatsızlıklarda zencefil limon çayı, ilk başvurulması gereken alternatif tedavi seçeneklerinden biri olmalıdır.

Zencefil Limon Çayı Nasıl Demlenir?

Zencefilin acı çay tadının salınması için özellikle sabırlı bir şekilde demlenme yapılması gerekmektedir. Zencefil limon çayının demlenmesi için 5 ila 10 dakika kadar beklememiz kâfidir. Demlendikten sonra bal ya da limon karışını eklememiz gerekmektedir.

Zencefil Limon Çayı Zayıflatır Mı?

Özellikle kilo sorunu olanların bitki çaylarına yöneldiğini görürüz. Bitkisel içerikli bu çaylar metabolizma üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Zencefil limon çayı da bu bitki çaylarından biridir. Metabolizma hızını arttırır ve yağ yakımını hızlandırır. Kalori kaybına sebebiyet vererek ideal kilonuza ulaşmanızı sağlar.

Zencefil Limon Çayı Tarifi

Zencefil limon çayının hazırlarken 1 kök taze zencefil ve 1 limon yeterli olacaktır. Kabuğu soyulan taze zencefilleri dilimlendikten sonra önceden kaynayan suyun içine atın. 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin ve ardından limon suyunu ekleyin.

Zencefil Limon Çayı Adet Söktürür Mü?

Özellikle regl döngüsünde baş gösteren ağrı ve kasılmalar çoğu zaman kadınların korkulu rüyası olmaktadır. Adet söktürücü doğal bitki çaylarından biri olan zencefil limon çayı oldukça hızlı gösterir. Özellikle regl öncesinde tüketilmesi halinde regl döngüsünü düzene sokacaktır. Kasları rahatlatan bu bitki çayı adet döneminizin ağrısız geçmesine yardımcı olacaktır.

Zencefil Limon Çayı Ne İşe Yarar?

Hastalıklardan koruyucu etkisiyle oldukça rağbet gören zencefil limon çayı, gribal enfeksiyonların baş düşmanıdır. Vücut korumasını aktifleştiren bir yapıda olan bu bitkisel çayın en önemli faydalarından biri vücut üzerindeki ağrı mekanizmasına hâkim olmasıdır. Diş ağrısından, regl ağrısına kadar geniş bir ölçekte doğal ağrı kesici görevi gören zencefilli limon çayı, ayrıca doğal bir antibiyotiktir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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