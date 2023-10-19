Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Zenginlere bile lüks kalıyor! Yaşanacak en pahalı 10 şehir

        Zenginlere bile lüks kalıyor! Yaşanacak en pahalı 10 şehir

        İsviçreli özel banka Julius Baer, 2023 Küresel Zenginlik ve Yaşam Tarzı Raporu'nu yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 10:38 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çeşitli ülkelerin yaşam maliyetleri arasında oldukça büyük farklar var. Bunun nedeni genellikle farklı ücretler, vergiler ve diğer finansal ve ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor. Ancak bu tartışılması gereken başka bir konu. Şimdi 2023'te yaşanması en pahalı 10 şehri bir araya getirdik. Ayrıca pek çok şehrin aynı ülkeden, yani İsviçre ve ABD'den olması da sürpriz değil. Bir ay hayatta kalabilmek için en çok paraya nerede ihtiyacınız var? Sıralama, belirli bir bölgede yaşamanın göreceli maliyetini ölçen "geçim maliyeti endeksi"ne dayanmaktadır.

        2

        İsviçre merkezli özel banka Julius Baer, konutları, arabaları, business class uçuşları, okulları, yemekleri ve diğer lüksleri analiz ederek zenginler için dünyanın en pahalı şehirlerini sıraladı.

        3

        Singapur 2023 yılında lüks yaşam için en pahalı şehir oldu. Geçtiğimiz yıl beşinci sırada yer alan Singapur, Şanghay’ı zirveden indirdi.

        4

        Julius Baer analistleri, 5,5 milyonluk şehir devleti Singapur’da 1500 aile şirketinin bulunduğunu belirtirken, bu sayının bir önceki yılın iki katına denk geldiğini ifade etti. Singapur’un yatırımcıları çekmekte başarılı olduğunu ancak bu durumun fiyatların yükselmesine yol açtığını belirten analistler, Singapur’un dünyanın en yüksek araba fiyatlarına sahip olan kendi olduğuna işaret etti.

        5

        Yüksek kira, okul ücretleri ve araç vergilerinin olduğu Singapur’da sağlık sigortası da küresel ortalamanın üzerinde.

        6

        "Uzun süredir yaşanabilir, istikrarlı ve kozmopolit olarak kabul edilen Singapur, şimdi zenginler için önde gelen bir küresel merkez olma yolunda" diyen Julius Baer analistleri, Singapur’un kişi başına düşen en yüksek GSYİH’ya sahip olduğunu ekledi.

        7

        İşte Julius Baer’ın “zenginler için iyi yaşam” için en pahalı 10 şehir sıralaması ise şöyle:

        8

        Singapur

        9

        Şanghay

        10

        Hong Kong

        11

        Londra

        12

        New York

        13

        Monako

        14

        Dubai

        15

        Taipei

        16

        São Paulo

        17

        Miami

        18

        Dubai sıralamada ilk kez ilk 10’a girerken, Londra Brexit nedeniyle ikincilikten dördüncülüğe geriledi. Zürih 14. sıraya inerken, Avrupa şehirleri sıralamada düşüş gösterdi. New York 11. sıradan tam 6 sıra yükselerek en pahalı 5. şehir oldu. Miami 2023’de 18. sıradan 10. sıraya geldi. Böylece zenginler için en pahalı şehirler listesinde ilk 15 için, 8 sıra ile en çok yükselen şehir oldu.

        Her burcun en çok beğenilen özelliği işte bunlar...
        Her burcun en çok beğenilen özelliği işte bunlar...
        Yabancıların gözünden Türkiye!
        Yabancıların gözünden Türkiye!
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek