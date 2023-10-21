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10- Guoliang Tünel Yolu, Çin

Çin ‘in Hunan bölgesinde Taihang dağlarında bulunan Guoliang tüneli Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor. Nedeni ise dağın yamacına yapılmış bu yolun birçok yerinde aşağı düşmenizi engelleyecek hiçbir şeyin olmaması. Çok güzel, değil mi? 13 kişi tarafından yapıldı, binlerce kişi tarafından kullanıldı. Bu yol Çin'de bulunuyor ve dağ kayalıklarından kesiliyor. Kayalık pencereleri de var. Muson mevsiminde inişler ve çıkışlar daha tehlikeli hale gelir.