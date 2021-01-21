Basketbol THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:00'de Rus ekibi Zenit'e konuk oluyor. Ligde yeniden çıkışa geçen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ZENIT ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

EFES MAÇI CANLI YAYIN

ANADOLU EFES'İN 707. MAÇI

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 706 karşılaşmada 399 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 459. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 458 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.