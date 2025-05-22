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        Haberler Spor Transfer Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı! - Futbol Haberleri

        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı: Teklif yapacaklar!

        Ara transfer döneminde Gedson Fernandes için Beşiktaş'ın kapısını çalan Zenit'in Portekizli oyuncuya ilgisinin sürdüğü ve yaz aylarında yeniden girişimlere başlayabileceği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 22.05.2025 - 20:50
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        Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Rus temsilcisi Zenit'in gündeminden düşmüyor.

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        Sport Express'te yer alan habere göre, Zenit'in Gedson Fernandes'e ilgisi devam ediyor.

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        Zenit'in, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için yaz aylarında yeniden girişimlere başlayabileceği belirtildi.

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        Beşiktaş forması altında bu sezon 47 maçta sahaya çıkan Portekizli orta saha oyuncusu, 11 gol attı ve 2 asist yaptı.

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        Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Gedson'un kulübü Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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