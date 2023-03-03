Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zerda dizisinin çekildiği konak depemde yerle bir oldu

'Zerda' dizisinin çekildiği Hurşit Ağa Konağı, Kahramanmaraş depremlerinde yerle bir oldu

ABONE OL
İHA
  • Zerda dizisinin çekildiği konak depemde yerle bir oldu

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü beldesinde 1916 yılında yapılan Hurşit Ağa Konağı yerle bir oldu.

     
  • Zerda dizisinin çekildiği konak depemde yerle bir oldu

    İHA'nın haberine göre 2002-2004 yılları arasında çekilen Zerda dizisinin yanı sıra bir çok filme de ev sahipliği yapan ve 3 ayrı bölünden olşan konağın 2 bağımsız kısmı yerle bir olurken, bir böülümü ise ağır hasarlı bir şekilde ayakta kaldı.

     
  • Zerda dizisinin çekildiği konak depemde yerle bir oldu

    Tarihi ve bahçesiyle bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alan konaktan geriye taş yığınlarından oluşan enkaz kaldı. 

     
  • Zerda dizisinin çekildiği konak depemde yerle bir oldu

    Hurşit Ağa'nın torunlarından olan ve konağın sahiplerinden Mustafa Kemal Eren, “Hurşit Ağa Konağı sit alanı bölgesinde yer alıyor. Hurşit Ağa ailesi göçten sonra ilk buraya yerleşip burayı kurmuş. 250 tane atlı sipahisiyle Gaziantep’in kurtuluş mücadelesine büyük katkı sağlayan Hurşit Ağa büyük dedelerimizdir. Bizler de ailenin fertlerindeniz, maalesef bu depremden sonra bütün değerlerimizi kaybettik. Bu yıkım görülmüş bir şey değil” dedi.
  • Zerda dizisinin çekildiği konak depemde yerle bir oldu

     

    Mehmet Tolga Eren ise “Hurşit Ağa Konağı daha önce Zerda dizisiyle ün kazanmıştı. Zerda dizisinden sonra bir yangın yaşanmıştı. O dönemin belediye başkanları da gelmişti ve yangın sonrası onarılacağını söylemişti. Fakat deprem sonrası tamamen yerle bir oldu. Tekrardan onarılabilecek bir duruma gelmedi. Üzgünüz ailemizin soyu bu konaktan geliyor. Konağı bu halde görmek çok üzücü bir durum. Tüm milletimize geçmiş olsun” diye konuştu.
  • Zerda dizisinin çekildiği konak depemde yerle bir oldu
  • Zerda dizisinin çekildiği konak depemde yerle bir oldu
  • Zerda dizisinin çekildiği konak depemde yerle bir oldu
  • Zerda dizisinin çekildiği konak depemde yerle bir oldu

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.