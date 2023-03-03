Mehmet Tolga Eren ise “Hurşit Ağa Konağı daha önce Zerda dizisiyle ün kazanmıştı. Zerda dizisinden sonra bir yangın yaşanmıştı. O dönemin belediye başkanları da gelmişti ve yangın sonrası onarılacağını söylemişti. Fakat deprem sonrası tamamen yerle bir oldu. Tekrardan onarılabilecek bir duruma gelmedi. Üzgünüz ailemizin soyu bu konaktan geliyor. Konağı bu halde görmek çok üzücü bir durum. Tüm milletimize geçmiş olsun” diye konuştu.