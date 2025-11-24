Habertürk
        Zeren Spor, siftah yapmak istiyor - Voleybol Haberleri

        Zeren Spor, siftah yapmak istiyor

        CEV Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele edecek Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, yarın D Grubu'ndaki ilk maçında İtalyan ekibi Imoco Volley'e konuk olacak.

        Giriş: 24.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:14
        Zeren Spor, siftah yapmak istiyor!
        Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez çıkacağı CEV Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet istiyor.

        Başkent ekibi, yarın D Grubu'ndaki ilk maçında İtalyan ekibi Imoco Volley'e konuk olacak.

        İsim sponsoru olduğu Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasına özel davetle katılan Zeren Spor, gruptaki ilk karşılaşmasını Imoco Volley ile oynayacak. Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda yapılacak mücadele, yarın TSİ 22.30'da başlayacak.

        CEV Şampiyonlar Ligi kupasını son 2 yıldır kazanan İtalyan kulübünü, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli çalıştırıyor.

