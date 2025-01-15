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        Haberler Spor Voleybol Zerenspor: 1 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Zerenspor: 1 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Zerenspor'u 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 19:54 Güncelleme: 15.01.2025 - 19:54
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        Galatasaray Daikin deplasmanda kazandı!
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Zerenspor ile karşılaştı.

        TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

        Zerenspor: Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükarslan, Kübra Akman (Ceren Önal, Kochurina, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan, Gülçin Doğan, Fabris, Yasemin Şahin)

        Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman (Eylül Akçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu)

        Setler: 31-29, 21-25, 19-25, 12-25

        Süre: 116 dakika

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