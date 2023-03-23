Zerrin Özer: Sanat camiasının delisi benim

"İNSANLAR BAZEN SİNİRLENEBİLİYOR"

Zerrin Özer, "Müziği bırakmak değil. Biliyorsunuz bir mahallenin delisi var. Bizim mesleğimizde o deli benim. İnsanlar bazen sinirlenebiliyor ama sahne olmasa bile asla müziksiz olamam. Sağlığım iyi, vertigom var sadece. Z kuşağına yeni şarkılarım ile hitap edeceğim" diye konuştu.