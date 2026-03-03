Canlı
        Haberler Yaşam Zeugma'daki 2 bin yıllık Mars heykeline seyir platformu yapıldı

        Zeugma'daki 2 bin yıllık Mars heykeline seyir platformu yapıldı

        Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nin önemli eserleri arasında yer alan, bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 2 bin yıllık bronz 'Mars heykeli', inşa edilen seyir platformu sayesinde artık daha yakından görülebilecek

        Giriş: 03.03.2026 - 14:24
        2 bin yıllık Mars heykeline seyir platformu

        Tarihi İpek Yolu üzerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede sergilenen önemli eserler arasında bulunan heykelin detaylarının daha iyi incelenebilmesi amacıyla 16 metrekarelik seyir platformu oluşturuldu.

        Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde inşa edilen platform sayesinde ziyaretçiler, heykelin altın ve gümüş kakmalı gözlerini yakından görme imkanı buluyor.

        Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, müzede dünya sanat tarihi açısından önemli eserlerin sergilendiğini belirtti.

        Ziyaretçilerden olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Çomak, şunları kaydetti:

        "Mars'ın kendi boyutlarında yapılmış dünyadaki tek bronz heykeli budur. Gözleri altın ve gümüşten yapılmıştır. Bir sütun üzerinde sergileniyor. Ziyaretçiler daha önce heykeli uzaktan görebiliyordu. Yaptığımız yaklaşık 16 metrekarelik seyir platformuyla artık daha yakından görüp ihtişamını keşfedebiliyorlar."

        Çomak, seyir platformunun aynı anda yaklaşık 40 ziyaretçiyi ağırlayabildiğini, 100 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

        Hatay'dan gelen ziyaretçi Selvi Ayhan ise müzeyi üçüncü kez gezdiğini belirterek, önceki ziyaretlerinde heykele uzaktan baktıklarını, yeni platform sayesinde eseri daha yakından inceleme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

        MARS HEYKELİ HAKKINDA

        Savaşçı genç bir erkeği betimleyen heykelin özellikle bakışları dikkati çekiyor. Miğferli figürün ortadan ayrılan kıvırcık ve kabarık saçları alın ve yüzünü çevreleyerek ensesine kadar uza

