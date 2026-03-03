Zeugma'daki 2 bin yıllık Mars heykeline seyir platformu yapıldı

Tarihi İpek Yolu üzerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede sergilenen önemli eserler arasında bulunan heykelin detaylarının daha iyi incelenebilmesi amacıyla 16 metrekarelik seyir platformu oluşturuldu.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde inşa edilen platform sayesinde ziyaretçiler, heykelin altın ve gümüş kakmalı gözlerini yakından görme imkanı buluyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, müzede dünya sanat tarihi açısından önemli eserlerin sergilendiğini belirtti.

Ziyaretçilerden olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Çomak, şunları kaydetti:

"Mars'ın kendi boyutlarında yapılmış dünyadaki tek bronz heykeli budur. Gözleri altın ve gümüşten yapılmıştır. Bir sütun üzerinde sergileniyor. Ziyaretçiler daha önce heykeli uzaktan görebiliyordu. Yaptığımız yaklaşık 16 metrekarelik seyir platformuyla artık daha yakından görüp ihtişamını keşfedebiliyorlar."

Çomak, seyir platformunun aynı anda yaklaşık 40 ziyaretçiyi ağırlayabildiğini, 100 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.