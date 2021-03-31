Zeyd'den 'Vakit Az' 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz günlerde Diyar Pala ile paylaştıkları ortak çalışmaları "Deneriz Yeniden" ile beğeni toplayan sanatçı Zeyd, hız kesmeden yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu. Sözü ve müziği Zeyd'e ait olan "Vakit Az"ın düzenlemesinde Denizkan Boz'un imzası bulunuyor.

Zeyd'in müziği kadar dikkat çekici sözleriyle de öne çıkan şarkısının video klibi yönetmen Murat Demir tarafından çekildi. İstanbul'un çeşitli noktalarında kaydedilen klip; gerek cast, gerekse kullanılan efektlerle renkli görüntülere sahne oldu.

Zeyd'in "Vakit Az" şarkısı bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.