"YALAN OLSA HATIRLAMAZLARDI"

Savcılık, aleyhlerinde ifade veren şüpheli Baki Nugay ile bazı tanıkların yaklaşık 6 -7 sene önceki eylemleri kurgulamış olmalarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bu kişilerin verdikleri paraların kaydını tuttukları, aksi halde üzerinden uzun zaman geçen bu eylemleri hatırlamalarının mümkün olmadığını ileri sürdü. Bu nedenle şüpheli ve tanık beyanlarının toplanan delillerle tutarlı olduğu iddia edilerek Zeydan Karalar ile Özcan Zenger’in şirket yetkililerinden hak ediş ödemeleri kapsamında yaptıkları baskıyla maddi menfaat elde ettikleri ve bu haliyle İrtikap suçunu işledikleri ileri sürüldü.

"SAVCILIKTAYKEN ISRARLA ARADI"

Sevk yazısında, Ceyhan Kayhan’ın Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı olduğu belirtilerek gerek şahsi hesabına gerekse elden belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firmadan maddi menfaat elde ettiği ileri sürüldü. Kayhan’ın İzmir’de elden para teslim aldığı, şahsi hesabına para transfer ettirdiği, Adıyaman'da bulunan bir firmaya, yüklenici firma yetkilisine ödeme yaptırdığı iddia edildi. Sevk yazısında, ödemeyi yapan kişinin tanık olarak alınan ikinci beyanı esnasında savcılıkta bulunduğu sırada Ceyhan Kayhan tarafından ısrarla arandığına da sevk yazısında yer verildi. Ceyhan Kayhan'ın hak ediş ödemeleri kapsamında firma yetkililerini para vermeye zorladığı ve bu kapsamda maddi menfaat temin ettiği ileri sürüldü.

ZEYDAN KARALAR TUTUKLANDI

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.