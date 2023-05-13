Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erdem Daşkara, adliyeye sevk edildi. Daşkara polisteki ifadesinde, Zeynep ile yaklaşık 1 aydır gönül ilişkisi olduğunu söyleyerek, "Olay günü Zeynep'in çalıştığı yerde bir miktar alkol aldım. İş yerinden ayrıldıktan sonra Zeynep'i eski devlet hastanesinin önüne çağırdım. Burada TIR içerisinde alkol aldık. Bir süre sonra bana ait ruhsatsız pompalı tüfek ile havaya ateş etmek istedi. Zeynep TIR'ın yatak bölümünde bulunan tüfeğe uzanıp, almak istediği esnada bir anda ateş aldı. Korkup, panikledim. Zeynep'i araçtan çıkarıp, kaldırımın üzerine attıktan sonra TIR'ı İzmir istikametine doğru sürmeye başladım. Ölüp ölmediğini kontrol etmek için Aydın'ın Söke ilçesinden döndüm. Tekrar olay yerine geldim ve öldüğünü anladım. İzmir'e doğru giderken tüfeği hatırlayamadığım bir yerde araçtan attım" dedi.