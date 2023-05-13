Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş

Bir eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran'ı av tüfeğiyle vurarak öldürüp cesedini yol kenarına attığı öne sürülen Erdem Daşkara adliyeye sevk edildi

ABONE OL
DHA

  • Muğla'nın Milas ilçesinde bir eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran'ı (36) av tüfeğiyle göğsünden vurup, cesedini yol kenarına attığı öne sürülen, İzmir'de aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirirken polis tarafından yakalanan Erdem Daşkara (40), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

     

     
  • Milas'taki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş

    Daşkara emniyetteki ifadesinde, Zeynep'i araçtan çıkarıp, kaldırımın üzerine attıktan sonra, TIR'ı İzmir istikametine doğru sürmeye başladığını, ölüp ölmediğini kontrol etmek için de Aydın'ın Söke ilçesinden geri döndüğünü anlattı.

     

     
  • Milas'taki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş

    Milas'ın eski hastane girişinde 11 Mayıs günü sabah saatlerinde bir kadını hareketsiz görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde göğsünden tüfekle vurulduğu belirlenen kadının öldüğü belirlendi.

     

     
  • Milas'taki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş

    Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yaptığı araştırmada, ölen kişinin eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran olduğunu tespit etti.

     

     
  • Milas'taki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş

     

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini ve Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) inceleyen ekipler, Erdem Daşkara'nın cesedi yol kenarına attıktan sonra TIR ile İzmir'e gittiğini belirledi.
  • Milas'taki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş

    Daşkara, Muğla polisi tarafından İzmir'de bir döşemecide aracın kan bulaşan koltuk kılıflarını değiştirirken yakalanıp, gözaltına alındı.

     

     
  • Milas'taki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erdem Daşkara, adliyeye sevk edildi. Daşkara polisteki ifadesinde, Zeynep ile yaklaşık 1 aydır gönül ilişkisi olduğunu söyleyerek, "Olay günü Zeynep'in çalıştığı yerde bir miktar alkol aldım. İş yerinden ayrıldıktan sonra Zeynep'i eski devlet hastanesinin önüne çağırdım. Burada TIR içerisinde alkol aldık. Bir süre sonra bana ait ruhsatsız pompalı tüfek ile havaya ateş etmek istedi. Zeynep TIR'ın yatak bölümünde bulunan tüfeğe uzanıp, almak istediği esnada bir anda ateş aldı. Korkup, panikledim. Zeynep'i araçtan çıkarıp, kaldırımın üzerine attıktan sonra TIR'ı İzmir istikametine doğru sürmeye başladım. Ölüp ölmediğini kontrol etmek için Aydın'ın Söke ilçesinden döndüm. Tekrar olay yerine geldim ve öldüğünü anladım. İzmir'e doğru giderken tüfeği hatırlayamadığım bir yerde araçtan attım" dedi.
  • Milas'taki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş

    Haberin fotoğrafları DHA, İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.