Zeynep Sever Demirel: Ben bir süredir böyleyim

Geçtiğimiz günlerde Yasmin adını verdikleri üçüncü bebeklerini kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan kızlarıyla olan fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Bebeğiyle yeni fotoğrafını yayımlayan Zeynep Sever Demirel, sevenlerine; "Nabersiniz? Görüşemiyoruz. Ben bir süredir bu şekildeyim. Yorgun uykusuz ama aşırı çok âşık" sözleriyle seslendi.

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Volkan Demirel de daha önce kızı Yasmin ile çektirdiği fotoğrafına; "Allah'ım isteyen herkesin kucağına almayı nasip etsin. Güzel kızım" notunu düşmüştü.

Öte yandan 21 Eylül 2010'da nikâh masasına oturan Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'in Yade ve Yeda adında iki kızı daha var.

Yade ve Yeda