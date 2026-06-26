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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki rakibi belli oldu!

        Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki rakibi belli oldu!

        Wimbledon Tenis Turnuvası'na ana tablodan katılacak Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi Ann Li oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 18:07 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez'in rakibi belli oldu!

        İngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında mücadele edecek dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, ilk turda dünya 29 numarası Ann Li (ABD) ile eşleşti.

        Zeynep, 28 numaralı seribaşı Ann Li ile daha önce Merida Açık Tenis Turnuvası'nda oynadığı iki maçı da kazandı.

        Bu sezon tek kadınlar kategorisinde Avustralya Açık'ta 3. tura çıkan Zeynep, Fransa Açık'a ise ilk turda veda etti.

        Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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