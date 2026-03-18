        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez, Miami Açık'ta 2. turda! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, Miami Açık'ta 2. turda!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

        Giriş: 18.03.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Miami Açık'ta 2. tura yükseldi!

        Dünya sıralamasının 83. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen turnuvanın ana tablo tek kadınlar ilk tur maçında, klasmanın 69 numarası Haddad Maia ile karşılaştı.

        Zeynep, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

        23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 12 numaralı seribaşı İsviçreli raket Belinda Bencic olacak.

