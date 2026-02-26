Canlı
        Zeynep Tuğçe Bayat: Hiç kimse bizim kadar iyi şeyler çıkaramaz

        Zeynep Tuğçe Bayat: Hiç kimse bizim kadar iyi şeyler çıkaramaz

        Zeynep Tuğçe Bayat, 'Sarı Zarflar' filminin Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü alması hakkında konuştu. Özgü Namal'a övgü dolu sözler sarf eden Bayat, "Dünya'nın hiçbir yerinde hiçbir oyuncu, hiçbir teknik ekip bizim kadar hızlı ve iyi bir şeyleri çıkaramaz" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 08:12
        "Hiç kimse bizim kadar iyi şeyler çıkaramaz"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Zeynep Tuğçe Bayat, 1 yaşındaki oğlu Atlas ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayat, önümüzdeki günlerde eşi Cansel Elçin ile birlikte Paris Moda Haftası'na gideceklerini söyledi. Oyuncu, "Güzel defileler izleyeceğiz. Hem gezip hem de moda haftasına katılacağız" ifadelerini kullandı.

        "ATLAS'A ALBÜM HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Oğlu Atlas ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hakkında da konuşan Zeynep Tuğçe Bayat, "Güzel zamanlar geçiriyoruz. Ona bir albüm hazırlamaya çalışıyoruz. Umarım daha sonra onun hoşuna gider" dedi.

        Öte yandan Zeynep Tuğçe Bayat, başrollerini; Özgü Namal ve Tansu Biçer'in paylaştığı 'Sarı Zarflar' filminin Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülüne layık görülmesi hakkında konuştu.

        İlker Çatak, Ayda Arbatlı, Özgür Namal, Tansu Bicer, Leyla İzmir Cabaş ve İpek Bilgin
        İlker Çatak, Ayda Arbatlı, Özgür Namal, Tansu Bicer, Leyla İzmir Cabaş ve İpek Bilgin

        "HİÇBİR TEKNİK EKİP BİZİM KADAR İYİ ŞEYLER ÇIKARAMAZ"

        "Özgü'ye bayılıyoruz" diyen Bayat, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Hepsini tebrik ediyorum çok güzel. Filmi de merakla bekliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir oyuncu, hiçbir teknik ekip bizim kadar hızlı ve iyi bir şeyleri çıkaramaz.

        #Zeynep Tuğçe Bayat
        #Sarı Zarflar
        #özgü namal
