Zeytin yaprağının duyulmamış faydaları - Zeytin yaprağı nelere iyi gelir, faydaları neler?

Eski Mısır'da tıbbi amaçlarla kullanılan zeytin yaprağı; hastalıklarla savaşır, kardiyovasküler sistemi ve bağışıklık sistemini destekler. Doğal antioksidanlar içeren güçlü bitki bileşikleri sayesinde alternatif tıpta önemli bir yere sahiptir. Zeytin yaprağı faydaları, zeytin yaprağı zararları ve zeytin yaprağı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı zayıflatır mı? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır? Zeytin yaprağının saça faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı nelere iyi gelir? İşte, merak edilen detaylar.

Zeytin Yaprağı Faydaları Alzheimer ve Parkinson Hastalığında Sinir Hücrelerini Korur.

Kan Basıncını Düşürür.

Bakterileri Öldürür.

Mantarı Yok Eder.

Zayıflatıcı Özelliği vardır.

Kanser Riskini Azaltır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir.

Kan Basıncını Düşürür.

Tip 2 Diyabet İçin Kullanılabilir.

Hücrelerin Yenilenmesine Yardımcı Olur. Zeytin Yaprağı Zararları REKLAM Her besinde olduğu gibi zeytin yaprağının da aşırı tüketimi istenmeyen yan etkilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Özellikle alerjisi olan kişiler zeytinyağı tüketiminden kaçınmalıdır. Bazı kişilerde zeytin yaprağı çayı veya herhangi bir şekilde tüketimi, mide bulantısı, kızarıklık ve kaşıntıya sebep olabilir. Tüm bunlar alerjik reaksiyonlardır ve böyle bir durumda tüketim durdurulmalıdır.

Zeytin Yaprağı Faydaları Kalp Hastalıkları İçeriğindeki bileşikler sayesinde damarların gevşemesini saplar. Yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını dengeler. Zeytin yaprağı kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Kalp ve damar tıkanıklıklarını gidererek kalp atımını düzenler. Obezite ve Diyabet

Zeytin yaprağı kan şekerini düşürür ve insülin direnci ile mücadele de tercih edilir. Viral Hastalıklar Zeytin yaprağı viral hastalıklarla da mücadele eder. Özellikle grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların semptomlarını iyileştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda zeytin yaprağı antibakteriyle özelliğiyle bakterilere karşı da koruyucudur.

Kanser Karşıtı Zeytin yaprağının tümör hücrelerinin büyümesi ve çoğalması üzerinde etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Meme, beyin ve idrar keski tümörleri üzerinde başarılı sonuçlar vermiştir. Ancak mevcut durumda daha fazla deneye ihtiyaç duyulmaktadır. REKLAM Diğer Hastalıklar Zeytin yaprağı, güneş lekeleri ve güneşin neden olduğu hasarları gidererek, daha sağlıklı ve canlı bir cilt görünümüne kavuşmanıza yardımcı olmaktadır. İnce kırışıklıkları da giderir.

Beyin üzerinde koruyucu etkiye sahiptir. Unutkanlık, depresyon, stres gibi beyni etkileyen sorunların tedavisinde tercih edilebilir. Vücuttaki iltihabı gidermeye de yarar. Zeytin Yaprağı Zayıflatır Mı? Zeytin yağı hakkında merak edilen konu başlıklarından biri de metabolizmaya olan etkisidir. Özellikle kilo vermek isteyenler kadınlar doğal bir takviye aramakta ve bunun için de araştırma yapmaktadırlar. Bu araştırma konularından birini de zeytin yaprağı oluşturmaktadır. Zeytin yaprağı, oleuropein maddesinden dolayı tüketildiğinde ödem atma görevi görür ve yağ yakımının hızlanmasını sağlayarak zayıflamaya yardımcı olur. Aynı zamanda tok tutar ve aşırı yemenin önüne geçer. Zeytin yaprağı çayının obeziteyi önlediği düşünülür.

REKLAM Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır? Öncelikli olarak zeytin ağacından koparılmış yapraklar yıkanır ve gölge bir yere serilir. 1 hafta kadar kurutmanız gerekir. 1 çay bardağı ölçüsü için kurutulmuş 5-6 zeytin yaprağına ihtiyaç vardır. Bu 5-6 zeytin yaprağı birkaç parçaya bölünüp, kaynayan suyun içerisinde 2 dakika kadar kaynatılır. Cezvenin üstü kapatılıp, 10 dakika kadar demlemeye bırakıp süzülür. Süzme işleminden sonra çayı tüketebilirsiniz. Hazır kurutulmuş olarak aldığınız zeytin yapraklarında aynı tarifi 1 su bardağı ölçüsü için 1 yemek kaşığı olarak uygulayabilirsiniz. Tam anlamıyla yarar görmek için sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa tüketebilirsiniz.