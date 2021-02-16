Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısı küle döndü 0:00 / 0:00

DHA

Yangın Zeytinburnu, Seyit Nizam Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Nizam Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangın çıkan binada oturanlar da kendilerini dışarı attı.

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı doğal gazı kesti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri olay yerindeki vatandaşlara sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptığı görüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar oluştu.

Yangın sonrası bina sakinleri evlerine girerken, İGDAŞ ekiplerinin de gazı açtığı öğrenildi.