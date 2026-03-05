Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Zihinsel yorgunluk mideye yansıyor: Stres kaynaklı hazımsızlığa dikkat!

        Zihinsel yorgunluk mideye yansıyor: Stres kaynaklı hazımsızlığa dikkat!

        Modern yaşamın getirdiği yoğun stres, sadece psikolojinizi değil, midenizi de etkiliyor. Özellikle stresli dönemlerde artan şişkinlik, gaz ve mide yanması şikâyetleri, stres kaynaklı hazımsızlığın habercisi olabilir. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 11:30
        Geçmeyen şişkinlik ve ağrının arkasında ne var?

        Yoğun iş temposu, günlük kaygılar ve bitmeyen sorumluluklar… Tüm bunlar yalnızca ruh halinizi değil, sindirim sisteminizi de etkiliyor olabilir. Uzmanlara göre stres, açıklanamayan hazımsızlık şikâyetlerinin en önemli nedenlerinden biri.

        STRES HAZIMSIZLIĞI (FONKSİYONEL DİSPEPSİ) NEDİR?

        Stres hazımsızlığı, tıbbi adıyla fonksiyonel dispepsi, belirgin bir fiziksel nedene dayanmayan kronik hazımsızlık durumudur. Çoğu vakada yapılan tetkiklerde organik bir sorun saptanmaz. Genellikle yemek sonrası ortaya çıkan şişkinlik, mide ağrısı ve rahatsızlık hissi ile kendini gösterir.

        Bu durum; mide asidinin fazla salgılanması, mide hareketlerinin düzensizleşmesi ve özellikle duygusal stres gibi faktörlerle ilişkilidir. Uzun süre devam eden belirtiler yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürebilir. Ancak hazımsızlık pek çok kişinin zaman zaman yaşadığı bir durumdur ve her zaman ciddi bir hastalığa işaret etmez.

        Belirtiler özellikle stresli dönemlerde artıyorsa, sorunun temelinde psikolojik etkenler bulunabilir. Zihin ve sindirim sistemi arasındaki güçlü bağlantı göz ardı edilemez. Günlük yaşamda yaşanan kaygı, korku, baskı ya da yoğun duygusal değişimler sindirim sistemini doğrudan etkileyebilir.

        STRES HAZIMSIZLIĞININ OLASI NEDENLERİ

        Stres hazımsızlığının ortaya çıkmasına yol açabilecek başlıca faktörler şunlardır:

        - Yoğun stres

        - Sürekli endişe hali

        - Depresyon ve bipolar bozukluk gibi duygu durum bozuklukları

        - Mide asidinin aşırı salgılanması

        - Mide hareketlerinin bozulması

        - Somatizasyon bozukluğu

        - Otonom sinir sistemi dengesizlikleri

        - Fonksiyonel sindirim sistemi bozuklukları

        - Huzursuz bağırsak sendromu

        - Şizofreni

        - Çeşitli bağırsak hastalıkları

        - Tütün ve tütün ürünleri kullanımı

        - Aşırı kafein tüketimi

        - Mide zarına zarar verebilecek düzeyde alkol kullanımı

        Özellikle son dönemde yoğun strese maruz kaldıysanız hazımsızlık şikâyetleri artabilir. Stres sırasında salgılanan bazı hormonlar ve kimyasallar sindirim sisteminin düzenini bozabilir. Tetkiklerde herhangi bir fiziksel sorun saptanmamasına rağmen şikâyetlerin sürmesi, durumun stres kaynaklı olabileceğini düşündürür.

        STRES HAZIMSIZLIĞININ BELİRTİLERİ

        Bu tabloya işaret eden yaygın belirtiler şunlardır:

        - Yemek sonrası şişkinlik ve baskı hissi

        - Sık geğirme ve mide guruldaması

        - Kramp tarzı ağrılar

        - Midede huzursuzluk hissi

        - Gaz ve şişkinlik

        - Bulantı ve zaman zaman kusma

        - Kabızlık veya ishal

        - Mide yanması ya da kazınma hissi

        - Mide bölgesinde basınç hissi

        - İştahsızlık veya erken doyma

        STRES HAZIMSIZLIĞINDA TEDAVİ VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

        Stres hazımsızlığı genellikle belirgin bir hastalığa bağlı olmadan ortaya çıkar. Bu nedenle tedavide hem yaşam tarzı düzenlemeleri hem de psikolojik destek önem taşır.

        BESLENME DÜZENİ

        Kafein içeren çay ve kahve tüketimi azaltılmalıdır.

        Yağlı, baharatlı ve asitli yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

        Öğünler küçük porsiyonlara bölünmeli ve yavaş yenmelidir.

        Düzenli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.

        Doktor gerekli gördüğünde asit azaltıcılar, mide koruyucular, gaz gidericiler ya da bulantı önleyici ilaçlar reçete edebilir.

        STRES YÖNETİMİ

        Nefes egzersizleri

        Meditasyon

        Yoga

        Düzenli fiziksel aktivite

        Yeterli ve kaliteli uyku

        Bu uygulamalar belirtilerin hafiflemesine katkı sağlayabilir. Ancak kalıcı iyileşme için stresin kaynağının belirlenmesi ve kontrol altına alınması gerekir. Gerekirse psikolog veya psikiyatrist desteği alınmalıdır.

        NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

        Tedaviye rağmen şikâyetler geçmiyorsa ve aşağıdaki belirtiler eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır:

        - Açıklanamayan kilo kaybı

        - İştahsızlık

        - Kan kusma

        - Koyu renkli veya kanlı dışkılama

        Bu belirtiler daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Erken teşhis, olası komplikasyonların önlenmesi açısından büyük önem taşır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

