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Zilhicce ayının önemi ile Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları neler?

Müslüman dünyasında önemli bir yeri olan Kurban Bayramı'nı da kapsayan Zilhicce ayının önemi ve faziletleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Zilhicce ayının bu sene 19 Haziran 2023 Pazartesi günü başladığı vurgulanırken ay boyunca ibadetlerini yerine getirmek isteyenler tarafından araştırmalar başladı. İşte Zilhicce ayının önemi ve ibadetleri...

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  • Zilhicce ayında yapılan ibadetler nelerdir? Zilhicce ayında oruç tutulur mu? İşte 2023: Zilhicce ayının önemi ve faziletleri

    İslam aleminde büyük bir öneme sahip Zilhicce ayının başlamasıyla Zilhicce ayı faziletleri ve ibadetleri merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nı da kapsayan bu özel ve önemli ayda "Zilhicce ayı ibadetleri nelerdir ve orucu ne zaman tutulacak?" sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...
  • Zilhicce ayında yapılan ibadetler nelerdir? Zilhicce ayında oruç tutulur mu? İşte 2023: Zilhicce ayının önemi ve faziletleri

    ZİLHİCCE AYI 2023 NE ZAMAN?

    Arapça'da Zilhicce isminin anlamı "Hac Sahibi" veya "Hac Ayı" anlamına gelir. Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'de toplanır. Hac ibadeti bu ayın sekizinci, dokuzuncu ve onuncu günlerinde yapılır. Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı 19 Haziran 2023 Pazartesi günü başladı. Kurban Bayramı da Zilhicce'nin 10'unda başlayacak.
  • Zilhicce ayında yapılan ibadetler nelerdir? Zilhicce ayında oruç tutulur mu? İşte 2023: Zilhicce ayının önemi ve faziletleri

    ZİLHİCCE AYI NEDİR?

    Hac ibadeti ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aya Zilhicce ayı denmektedir. İslam dünyasında büyük önemi taşımaktadır.
  • Zilhicce ayında yapılan ibadetler nelerdir? Zilhicce ayında oruç tutulur mu? İşte 2023: Zilhicce ayının önemi ve faziletleri

    ZİLHİCCE AYININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

    Fecr suresinin 2. ayetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Razi, Mefatihu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabiler, "Ey Allah’ın Resulü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?" diye sormuşlar. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s.);

    "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhari, İdeyn, 11) buyurmuştur. Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menasiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyam, 196, 197; Ebu Davud, Savm, 64; Tirmizi, Savm, 46).
  • Zilhicce ayında yapılan ibadetler nelerdir? Zilhicce ayında oruç tutulur mu? İşte 2023: Zilhicce ayının önemi ve faziletleri

    ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

    Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur." (Müslim, Sıyam, 196-197) buyurmuştur. 
  • Zilhicce ayında yapılan ibadetler nelerdir? Zilhicce ayında oruç tutulur mu? İşte 2023: Zilhicce ayının önemi ve faziletleri

    Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve halsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebu Davud, Savm, 64).
  • Zilhicce ayında yapılan ibadetler nelerdir? Zilhicce ayında oruç tutulur mu? İşte 2023: Zilhicce ayının önemi ve faziletleri

    ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ

    Zilhicce ayının ilk 9 günü oruçlu olarak geçirilebilir. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Nayramının ilk gününe denk gelmektedir. Peygamber efendimiz (S.A.V) zilhicce ayının ilk 9 gününü yani bayramdan önceki 9 günü oruçlu geçirmiştir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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