Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Zimem" geleneği ile 3 milyon TL'lik borcu kapattı | Son dakika haberleri

        "Zimem Defteri" geleneği ile vatandaşların 3 milyon TL'lik borcunu kapattı

        Ankara'da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı dönemindeki "Zimem Defteri" geleneğini yaşatarak, memleketi Bingöl'deki 100'ün üzerindeki bakkal ve fırınlardaki dar gelirli ailelerin yaklaşık 3 milyon TL'lik borçlarını kapattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ankara’da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı dönemindeki ‘Zimem Defteri’ geleneğini yaşattı.

        2

        Ateş, memleketi Bingöl'ün merkez ve Genç ilçelerinde tespit ettiği 100’ün üzerindeki bakkal ve fırındaki dar gelirli ailelerin borçlarını ödedi.

        3

        Asistanları aracılığıyla iş yerleriyle görüşen Ateş, ayrıca muhtarlara da ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları için çeşitli miktarlarda 14 bin alışveriş kartı teslim etti.

        4

        Asistanlarından Ümit Emektar, "Her sene olduğu gibi bu sene de Bingöl’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek marketlerdeki, gerek fırınlardaki borçları kapatırken, bir yandan da alışveriş kartlarıyla destek sağlıyoruz. Osmanlı’dan kalan bu güzel yardımlaşma geleneğini yaşatmak amacıyla buradayız. Bu yıl yaklaşık 3 milyon TL tutarında dar gelirli ailelerin bakkal borcunu kapattık. Kentteki Kur’an kursları ve öğrenci yurtlarını da imkanlar dahilinde destekliyoruz. Elimizden geldiğince bu kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Allah yapılan hayırları kabul etsin" dedi.

        5
        6
        7
        8
        9
        10
        #Bingöl Haberleri
        #Zimem defteri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?