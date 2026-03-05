Asistanlarından Ümit Emektar, "Her sene olduğu gibi bu sene de Bingöl’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek marketlerdeki, gerek fırınlardaki borçları kapatırken, bir yandan da alışveriş kartlarıyla destek sağlıyoruz. Osmanlı’dan kalan bu güzel yardımlaşma geleneğini yaşatmak amacıyla buradayız. Bu yıl yaklaşık 3 milyon TL tutarında dar gelirli ailelerin bakkal borcunu kapattık. Kentteki Kur’an kursları ve öğrenci yurtlarını da imkanlar dahilinde destekliyoruz. Elimizden geldiğince bu kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Allah yapılan hayırları kabul etsin" dedi.