        Haberler Bilgi Alışveriş ZİNCİR MARKET KURBANLIK FİYATLARI 2026: Migros, CarrefourSA, Biçen marketlerde büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

        Kurban Bayramı yaklaşırken zincir marketlerin 2026 yılına ait kurbanlık fiyatları belli olmaya başladı. Migros, CarrefourSA ve Biçen Market; küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık seçeneklerini farklı ödeme ve taksit avantajlarıyla müşterilerine sunuyor. Peki hangi markette kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte marketlere göre güncel fiyatlar ve ödeme seçeneklerine dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 14:57 Güncelleme:
        2026 Kurban Bayramı öncesinde zincir marketlerin kurbanlık satış fiyatları ve ödeme seçenekleri netlik kazandı. Migros, CarrefourSA ve Biçen Market tarafından satışa çıkarılan küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar, farklı hisse alternatifleri ve taksit imkanlarıyla vatandaşların tercihine sunuldu. İşte zincir marketlerin güncel kurbanlık fiyatları ve kampanya ayrıntıları haberimizde…

        MİGROS KURBANLIK FİYATLARI

        12-16 Kg Küçükbaş Karaman Kurbanlık

        Standart Fiyatı: 22.950 TL

        Money Bonus'lu Fiyatı: 20.950 TL

        Bağış Fiyatı: 20.450 TL

        16-20 Kg Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık

        Standart Fiyatı: 27.950 TL

        Money Bonus'lu Fiyatı: 25.950 TL

        Bağış Fiyatı: 25.450 TL

        23-27 Kg Büyükbaş Kurbanlık (1/7 Hisse)

        Standart Fiyatı: 36.450 TL

        Money Bonus'lu Fiyatı: 34.450 TL

        Bağış Fiyatı: 33.950 TL

        Peşin fiyatına 4 taksit (Money Bonus), 3 taksit (Maximum, World, Bankkart vb.) ve 2 taksit seçenekleri mevcut.

        Sakatatlar fiyatlara dahil değildir.

        CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI

        12-16 Kg Küçükbaş Karaman Kurbanlık

        Standart Fiyatı: 22.950 TL

        Maximum Kartlı Fiyatı: 21.150 TL

        Bağış Fiyatı: 19.950 TL

        16-20 Kg Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık

        Standart Fiyatı: 27.950 TL

        Maximum Kartlı Fiyatı: 26.150 TL

        Bağış Fiyatı: 26.950 TL

        20-24 Kg Büyükbaş Kurbanlık (1/7 Hisse)

        Standart Fiyatı: 34.950 TL

        Maximum Kartlı Fiyatı: 33.150 TL

        Bağış Fiyatı: 31.750 TL

        Kurumlara bağış yapıldığında fiyatlar küçükbaş Karaman için 16.950 TL'ye kadar düşmektedir. Sakatatlar fiyata dahildir.

        BİÇEN MARKET KURBANLIK FİYATLARI

        25-30 Kg Büyükbaş Küçük Hisse Fiyatı 29.750 TL

        30-35 Kg Büyükbaş Orta Hisse Fiyatı 35.000 TL

        35-40 Kg Büyükbaş Büyük Hisse Fiyatı 39.500 TL

        20-25 Kg Koç Fiyatı 29.900 TL

        Kesim, parçalama, paketleme ve paylama işlemleri ücretsizdir. Peşin fiyatına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Kurban payları bayramın 2. ve 3. günü saat 21:00'e kadar şubelerden teslim alınabilir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
