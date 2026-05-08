Zincir market kurbanlık fiyatları 2026: Migros, CarrefourSA, Biçen marketlerde kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurban Bayramı yaklaşırken zincir marketlerin 2026 yılına ait kurbanlık fiyatları belli olmaya başladı. Migros, CarrefourSA ve Biçen Market; küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık seçeneklerini farklı ödeme ve taksit avantajlarıyla müşterilerine sunuyor. Peki hangi markette kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte marketlere göre güncel fiyatlar ve ödeme seçeneklerine dair detaylar…
MİGROS KURBANLIK FİYATLARI
12-16 Kg Küçükbaş Karaman Kurbanlık
Standart Fiyatı: 22.950 TL
Money Bonus'lu Fiyatı: 20.950 TL
Bağış Fiyatı: 20.450 TL
16-20 Kg Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık
Standart Fiyatı: 27.950 TL
Money Bonus'lu Fiyatı: 25.950 TL
Bağış Fiyatı: 25.450 TL
23-27 Kg Büyükbaş Kurbanlık (1/7 Hisse)
Standart Fiyatı: 36.450 TL
Money Bonus'lu Fiyatı: 34.450 TL
Bağış Fiyatı: 33.950 TL
Peşin fiyatına 4 taksit (Money Bonus), 3 taksit (Maximum, World, Bankkart vb.) ve 2 taksit seçenekleri mevcut.
Sakatatlar fiyatlara dahil değildir.
CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI
12-16 Kg Küçükbaş Karaman Kurbanlık
Standart Fiyatı: 22.950 TL
Maximum Kartlı Fiyatı: 21.150 TL
Bağış Fiyatı: 19.950 TL
16-20 Kg Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık
Standart Fiyatı: 27.950 TL
Maximum Kartlı Fiyatı: 26.150 TL
Bağış Fiyatı: 26.950 TL
20-24 Kg Büyükbaş Kurbanlık (1/7 Hisse)
Standart Fiyatı: 34.950 TL
Maximum Kartlı Fiyatı: 33.150 TL
Bağış Fiyatı: 31.750 TL
Kurumlara bağış yapıldığında fiyatlar küçükbaş Karaman için 16.950 TL'ye kadar düşmektedir. Sakatatlar fiyata dahildir.
BİÇEN MARKET KURBANLIK FİYATLARI
25-30 Kg Büyükbaş Küçük Hisse Fiyatı 29.750 TL
30-35 Kg Büyükbaş Orta Hisse Fiyatı 35.000 TL
35-40 Kg Büyükbaş Büyük Hisse Fiyatı 39.500 TL
20-25 Kg Koç Fiyatı 29.900 TL
Kesim, parçalama, paketleme ve paylama işlemleri ücretsizdir. Peşin fiyatına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Kurban payları bayramın 2. ve 3. günü saat 21:00'e kadar şubelerden teslim alınabilir.