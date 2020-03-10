Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne zaman ödenecek? Soruları Ziraat Bankası aracılığıyla emekli maaş promosyonu alacak. Peki, Ziraat Bankası promosyon ne zaman yatar 2020? Sorularının işte yanıtı

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2020 NE ZAMAN?

Ziraat Bankası emekli maaş promosyon ödemeleri başladı. Emeklililer banka ile iletişime geçip promosyonlarını hesabına alabilir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankası emeklilere üç yıl için yapılacak promosyon ödemesi için anlaşma imzaladı.

Buna göre maaşları 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.000 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 TL promosyon ödemesi anlaşmayı takiben peşin olarak hesaplara yatırılacak.

En fazla emekli aylığı ödemesi gerçekleştiren Ziraat Bankası promosyon ödemelerinin yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiriyor.