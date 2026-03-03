Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası: 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonuna nasıl ve nereden başvurulur?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI 2026

Banka maaşını taşıyanlara özel olarak 40 bin TL tutarında, 0 faizli kredi imkânı sunuyor. Kredide 12 ay vade ile geri ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade fırsatı.

0 TL-9.999,99 TL 5.000 TL

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL