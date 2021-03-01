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Ziraat Bankası'nın "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi büyüyor

Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Proje, ülkemizin küçükbaş hayvan sayısının 80 milyon başın üzerine çıkarılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamayı ve her ilin küçükbaş hayvancılık potansiyelini kendi içinde değerlendirerek, oluşacak ekonomik değerin o ilde kalmasını hedefliyor" dedi

Ziraat Bankası'nın
HABERTURK.COM

Ziraat Bankası’nın küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlattığı "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde krediyle sürüye katılan koyun sayısı 120 bine ulaştı

Ziraat Bankası açıklamasına göre, 2020 Eylül'de hayata gerilen söz konusu projeye, bugüne kadar 32 valilik protokol imzalayarak katıldı. Hazırlıklarını tamamlayan 14 ilde kredi kullandırılmaya başlandı.

Açıklamada projenin gelişimine ilişkin görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Geçtiğimiz yıl eylül ayında Tokat Valiliği ile ilk protokolümüzü imzalayarak projemizi başlattık. Bugün protokol imzalayarak projeye katılan valiliklerimizin sayısı 32’ye ulaştı. Potansiyel üreticilerin belirlenmesi, hayvan seçimi, yem alınacak ve et satılacak firmaların belirlenmesi gibi gerekli hazırlıklarını tamamlayan valiliklerimizin bulunduğu 14 ilimizde üreticilerimiz kredi kullanarak koyunlarını teslim almaya başladılar. Proje kapsamında yaklaşık 1.250 üreticimize teslim edilen koyun sayısı kısa sürede 120 bine ulaştı. Valiliklerimizden aldığımız geri bildirimler, üreticilerimizin projeye olan yoğun ilgisi ve kısa sürede geldiğimiz aşama, projemizin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ÇEVRE İLLERE DE ÖRNEK OLUYOR

Pişmaf, Türkiye'nin küçükbaş hayvancılık konusundaki potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bitki örtüsü, coğrafi koşulları, yerli koyun ırkları gibi pek çok faktör bu potansiyeli destekliyor. 'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var' projesi, ülkemizin küçükbaş hayvan sayısının 80 milyon başın üzerine çıkarılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamayı ve her ilin küçükbaş hayvancılık potansiyelini kendi içinde değerlendirerek, oluşacak ekonomik değerin o ilde kalmasını hedefliyor. Projeye özel düzenlemelerimiz ve valiliklerimizle yaptığımız iş birliğiyle tedarik, pazarlama, satış ve finansmana erişim daha da kolaylaşıyor. Uygulamanın başladığı iller, çevre illere de örnek oluyor."

Açıklamada aktarılan bilgilere göre, söz konusu projeyle halihazırda koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sürülerinin 100 baş ve üzerine çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında valilikler, ilgili kurum ve kuruluşların yerel birimlerini koordine ederek, illerinde gelişme potansiyeli yüksek yerli koyun ırklarını, bunları yetiştiren damızlık işletmelerini ve projeden yararlanmak için gerekli şartları taşıyan potansiyel üreticileri belirliyor. Valilikler ayrıca üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmeleri ve kesim dönemi gelen hayvanlarını uygun fiyatlarla kestirebilmeleri için alternatif firmaları belirleyerek duyuruyor. Projenin devamı boyunca da üreticilerin işletmelerini kontrol edip, sonuçlarını doğrudan yerinde görerek değerlendiriyor.

Ziraat Bankası ise projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla kredi kullandırıyor. Bu kapsamda, damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi, yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullandırılabiliyor. Projeden yararlanan her üretici 150 bin TL’ye kadar kredi kullanabiliyor ve bu kredi için öz kaynak aranmıyor.

Kredilerin teminatını ise krediyle alınan hayvanların rehni ve kefalet oluşturuyor. Kullandırılacak kredilere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan faiz desteğiyle üreticilerin 100 bin TL’ye kadar olan kredilerinin faizi sıfıra kadar düşebiliyor.​​​​​​​

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