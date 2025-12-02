Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2 | MAÇ SONUCU

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:54 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray HDI Sigorta, son sette kaybetti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Ziraat Bankkart'a 3-2 yenildi.

        Başkent ekibi sezondaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken Galatasaray HDI Sigorta, 2. mağlubiyetini aldı.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu

        Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Hilmi Şahin)

        Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel, Wright, Onur Günaydı)

        Setler: 25-21, 23-25, 25-22, 18-25, 15-11

        Süre: 143 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"