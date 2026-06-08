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        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart, Benjamin Toniutti'yi transfer etti

        Ziraat Bankkart, Benjamin Toniutti'yi transfer etti

        Ziraat Bankkart, Fransa Milli Takımı'nın pasörü Benjamin Toniutti'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 14:24 Güncelleme:
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        Ziraat Bankkart'a Fransız pasör

        Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankkart, Fransız milli takım oyuncusu Benjamin Toniutti ile anlaşma sağladı.

        Başkent ekibinin açıklamasında, "Takımımız, dünya voleybolunun en önemli pasörlerinden biri olan tecrübeli Fransız pasör Benjamin Toniutti ile anlaşma sağlamıştır. Kariyeri boyunca kazandığı sayısız başarı ve liderlik özellikleriyle adından söz ettiren Toniutti'nin önümüzdeki sezon formamızı giyecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Benjamin Toniutti'ye ailemize hoş geldin diyor, birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        CEV Avrupa Şampiyonası, FIVB Dünya Ligi ve FIVB Milletler Ligi gibi üst düzey turnuvalarda "en iyi pasör" ödülüne layık görülün 36 yaşında, 1,83 metre boyundaki Fransız pasör, en son Polonya takımı Jastrzebski Wegiel'de forma giydi.

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