Ziraat Bankkart'ın Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi Jastrzebski Wegiel oldu
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel oldu.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile eşleşti.
Deplasmanda 3-2 yenildiği İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko Piacenza'yı evinde 25-22, 26-24 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup eden Jastrzebski Wegiel, yarı finalde Ziraat Bankkart ile eşleşti.
Çeyrek finalde "altın set" sonunda İspanya'nın Guaguas ekibini eleyen Ziraat Bankkart, organizasyonda ilk kez adını yarı finale yazdırmıştı.