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        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart'ın Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi Jastrzebski Wegiel oldu - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart'ın Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi Jastrzebski Wegiel oldu

        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 23:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 23:37
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        Ziraat Bankkart'ın rakibi Wegiel!
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        CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile eşleşti.

        Deplasmanda 3-2 yenildiği İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko Piacenza'yı evinde 25-22, 26-24 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup eden Jastrzebski Wegiel, yarı finalde Ziraat Bankkart ile eşleşti.

        Çeyrek finalde "altın set" sonunda İspanya'nın Guaguas ekibini eleyen Ziraat Bankkart, organizasyonda ilk kez adını yarı finale yazdırmıştı.

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