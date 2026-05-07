Ziraat emekli promosyon kampanyası: Mayıs 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
Mayıs 2026 itibarıyla Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik promosyon kampanyası yeniden gündeme gelirken, emekli maaşını bankaya taşıyan kişilere sunulan nakit ödeme tutarları merak konusu oldu. Maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden alma taahhüdü veren SGK emeklileri, maaş miktarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabilirken, banka tarafından sunulan ek avantaj kampanyaları da dikkat çekiyor. Özellikle "Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ödeme veriliyor?" araştırmaları hız kazanırken, güncel kampanya detayları emeklilerin yakın takibinde yer alıyor. İşte bilgiler...
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARI NE KADAR?
0 TL - 9.999,99 TL - 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL - 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL - 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri - 12.000 TL
FAİZSİZ KREDİ İMKANI
İlk kez emekli olan veya maaşını Bankamıza taşıyan müşterilere özel 40 Bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi Ziraat'te. Kredinizi dijital kanallarımızdan veya Şubelerimizden kullanabilirsiniz. Kredi başvurunuzu ilk maaşınız Bankamız hesaplarına aktarılmasından bir gün sonra gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kullanımı, başvuru sırasında Bankanın kredi politikaları kapsamında değerlendirilmektedir.
ÖZEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Avantajlı özel faiz oranlarımızdan yararlanmak için en yakın Şubemizi ziyaret edebilir veya Ziraat Mobil ya da İnternet Bankacılığına giriş yaparak vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz.
OTOMATİK FATURADA TOPLAMDA 6.000 TL İADE
Kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade fırsatından yararlanabilirsiniz. Kampanya emekli maaşınızın Bankamıza aktarıldığı ay dahil 12 ay boyunca geçerli olacaktır. Kampanya kapsamındaki iadeler; vadesiz hesaba, önceki ay içerisinde ödenen fatura talimatlarına istinaden bir sonraki ay içerisinde gerçekleştirilecektir.
ÜCRETSİZ HGS
İlk kez emekli olan veya maaşını Bankamıza taşıyan müşterilere özel emekliliğinizde yol arkadaşınız Ziraat'ten. Ücretsiz HGS etiketi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. Kampanyadan ilk maaşınız Bankamız hesaplarına aktarılmasından bir gün sonra yararlanabilirsiniz.
İNDİRİMLİ KİRALIK KASA
Size özel %25 indirimli kiralık kasa hizmeti için Şubelerimize başvurabilirsiniz.
HARCAMALARINIZA ÖZEL AYLIK 6 BİN TL'YE VARAN BANKKART LİRA
Market harcamalarınız için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Sağlık harcamalarınız için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Seçili Sektörler için her 3.000 TL harcamaya 300 TL toplam 3.000 TL olmak üzere aylık azami 6 Bin TL Bankkart Lira.
DİJİTAL KANALLARDAN ÜCRETSİZ PARA TRANSFERİ
Dijital kanallarımızdan Havale-EFT-FAST (EFT Mesaj ücreti Hariç) işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebiliriz.
ATM'LERDEN ÜCRETSİZ İŞLEM
TAM ATM'leri de dahil yaklaşık 19 bin ATM'den tüm maaş tutarınızı ATM'den ücretsiz çekebilirsiniz.
ZİRAAT YILDIZ MÜŞTERİ AVANTAJLARI
Ziraat Yıldız Müşteri avantajlarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu kapsamda Ziraat Süper Platform’da iş birliği yaptığımız firmaların sunduğu indirim ve kampanyalardan yararlanabilirsiniz.
MEVCUT EMEKLİ MÜŞTERİLERİMİZE ÖZEL AVANTAJLAR: FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS
Yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabilirsiniz. Faizsiz taksitli nakit avans kampanyası 30.06.2026 tarihine kadar bir kez, ilgili tarihten sonra da bir kez olmak üzere iki kez kullanılabilecektir. Nakit avans kullanımı, başvuru sırasında Bankanın kredi politikaları kapsamında değerlendirilmektedir.
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil,
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim Merkezimiz
aracılığı ile yapabilirsiniz.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
Promosyon tutarları emekli maaşı miktarına ve bankaların güncel kampanya koşullarına göre değişiklik gösterebilir. En güncel bilgi ve başvuru detayları için ilgili bankayla iletişime geçebilirsiniz.