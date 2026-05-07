DİJİTAL KANALLARDAN ÜCRETSİZ PARA TRANSFERİ

Dijital kanallarımızdan Havale-EFT-FAST (EFT Mesaj ücreti Hariç) işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebiliriz.

ATM'LERDEN ÜCRETSİZ İŞLEM

TAM ATM'leri de dahil yaklaşık 19 bin ATM'den tüm maaş tutarınızı ATM'den ücretsiz çekebilirsiniz.

ZİRAAT YILDIZ MÜŞTERİ AVANTAJLARI

Ziraat Yıldız Müşteri avantajlarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu kapsamda Ziraat Süper Platform’da iş birliği yaptığımız firmaların sunduğu indirim ve kampanyalardan yararlanabilirsiniz.

MEVCUT EMEKLİ MÜŞTERİLERİMİZE ÖZEL AVANTAJLAR: FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS

Yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabilirsiniz. Faizsiz taksitli nakit avans kampanyası 30.06.2026 tarihine kadar bir kez, ilgili tarihten sonra da bir kez olmak üzere iki kez kullanılabilecektir. Nakit avans kullanımı, başvuru sırasında Bankanın kredi politikaları kapsamında değerlendirilmektedir.