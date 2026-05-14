Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? ZTK final maçı Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi gün, nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşması için geri sayım başladı. Beşiktaş'ı eleyerek finale yükselen Konyaspor'un rakibi, Gençlerbirliği – Trabzonspor maçının ardından belli oldu. Karşılaşmayı Trabzonspor kazanarak finale yükselen ikinci takım oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ise futbolseverlerin merakla beklediği final mücadelesinin tarihi, saati ve oynanacağı stadyumu açıkladı. Peki, Türkiye Kupası finali hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak.
KONYASPOR - TRABZONSPOR FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
TFF, Türkiye Kupası finalinin Antalya Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
TFF konuya ilişkin yaptığı açıklamada;
"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.