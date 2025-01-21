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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ikinci maçlarının programını duyurdu. Bu turda müsabakalar 4, 5 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:00
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        Kupada 2. hafta maçlarının programı açıklandı!
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        Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:

        4 Şubat Salı

        C Grubu

        15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

        18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        D Grubu

        13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

        20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Tüpraş)

        5 Şubat Çarşamba

        A Grubu

        13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Stat henüz açıklanmadı)

        18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

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        B Grubu

        20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)

        D Grubu

        15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

        6 Şubat Perşembe

        A Grubu

        18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)

        B Grubu

        13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

        C Grubu

        16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

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