Kupaya 148 takımla başlandığını hatırlatan Büyükekşi, "Çeyrek finale kalan 8 takımı canı gönülden tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Türkiye Kupası futbolumuzun en önemli markalarından. Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon. Kupamıza sponsor olan Ziraat Bankası 159 yıllık bir kurum. Türkiye'de ulu bir çınar. Her konuda Türk futboluna büyük katkılar sağladı. Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok taraftarı olan spor dalı. Çeyrek ve yarı finalde dileğimiz futbolun güzelliklerinin sergilenmesi." ifadelerini kullandı.