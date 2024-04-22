Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın rakibi MKE Ankaragücü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, yarın saat 20.30’da Eryaman Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final eşleşmesinin rövanş mücadelesi 7 Mayıs’ta Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak. İki maç sonunda üstünlük kuran takım, Fatih Karagümrük ile Trabzonspor eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 16. RANDEVU

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası’nda 16. kez rakip olacak. İki takım daha önce kupada 15 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 9, sarı-lacivertliler de 3 defa kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde de 11 gole engel olamadı.