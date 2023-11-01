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        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart: 3 - Halkbank: 1 MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart: 3 - Halkbank: 1 MAÇ SONUCU

        Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Halkbank'ı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 21:21 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:21
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        Ziraat Bankkart şampiyon
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        TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada başkentin iki temsilcisi Ziraat Bankkart ile Halkbank karşı karşıya geldi.

        AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan ve Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götüren Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank'ın karşılaştığı maçtan 3-1 galip ayrılan kırmızı beyazlı ekip, organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Ziraat Bankkart'a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.

        Ziraat Bankkart, geçen yıl Şampiyonlar Kupası'nı Arkas Spor'u 3-0 yenerek kazanmıştı.

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        Salon: TVF Başkent

        Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

        Ziraat Bankkart: Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatkın, Tuinstra, Burakhan Tosun)

        Halkbank: Mert Matic, Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir, İzzet Ünver ( Volkan Döne, Yiğit Hamza Aslan, Serhat Coşkun, Aslan Ekşi, Perrin, Doğukan Ulu)

        Setler: 22-25, 31-29, 25-19, 25-23

        Süre: 127 dakika (28, 40, 28, 31)

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