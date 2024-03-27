Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta kaçak işletilen bir maden ocağında 26 Mart'ta bir işçi vagon ile vinç arasına sıkışarak hayatını kaybetmişti. İşçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 ocakta, vinç ve 30 metre ray ele geçirildi. Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi. Kaçak maden ocağında ölüm Ele geçirilen malzemeler, maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.