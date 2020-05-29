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Beş fonksiyonlu karma kullanım projesi Zorlu Center, COVİD-19’a karşı tüm önlemlerini arttırarak misafirlerine sağlıklı ve güvenilir hizmet vermeye devam etmeye yönelik aldığı önlemleri duyurdu.

Bu kapsamda, maske zorunluluğu, ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarıyla birlikte, 2 milyon TL’yi aşan yatırımla 151 klima santralinin tümünde UVC (Ultraviyole) uygulamasının devreye alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, ortamdaki mikroorganizmaları yok eden UVC teknolojisinin uygulanmasıyla, taze hava ile de gelmesi muhtemel bakteri ve virüslerin yok edilerek, hava kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Zorlu Center’ın kullanmaya başladığı ileri teknolojiler ile ilgili açıklamalarda bulunan Zorlu Gayrimenkul Müdürü Didem Aydın, "Kapalı alanlarımızda, İçişleri Bakanlığımızın yeni dönem için getirdiği kurallar içerisinde yer alan, AVM havalandırmalarında yüzde yüz taze hava dolaşımını uyguluyoruz. Salgın ile birlikte artan hassasiyetlerimizi de düşünerek, UVC teknolojisini tüm klima santrallerimizde uygulayarak, hava kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Amacımız, misafirlerimize daha güven ve huzur içinde hareket edebilecekleri bir yaşam alanı sunmaktır" açıklamasında bulundu.

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