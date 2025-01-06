Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçları 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta maç takvimi belli oldu. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maç tarihleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye Kupası Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, ZTK 1. hafta maç programı ile BJK, GS, FB, TS maç tarihleri...