Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolKadınlar EuroLeague
ABONE OL

ZVVZ USK Prag: 70 - Fenerbahçe: 99 MAÇ SONUCU

Kadınlar Euroleague B Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, Kralovka Arena’da karşılaştığı Çek ekibi ZVVZ USK Prag'ı 99-70'lik skorla mağlup etti

ZVVZ USK Prag: 70 - Fenerbahçe: 99 MAÇ SONUCU

Korona virüs salgını nedeniyle gidilen format değişikliği kapsamında ilk etabı Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanan Kadınlar Euroleague B Grubu'nda ikinci etap maçları Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ev sahipliğinde başladı. Sarı-lacivertliler ilk etap maçlarını 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamlamıştı.

Fenerbahçe, B Grubu dördüncü maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile karşılaştı. İlk yarısını 32 sayı farkla 59-27 önde tamamladığı karşılaşmayı 99-70 kazanan sarı-lacivertliler, grubundaki üçüncü galibiyetine imza attı. Takımda süre alan tüm oyuncular skor katkısı sağladı. Kayla McBride kaydettiği 26 sayıyla maçın skoreri olurken, Alina Iagupova 23, Cecilia Zandalasini de 20 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Fenerbahçe, B Grubu beşinci maçında 21 Ocak Perşembe günü oynanacak TSİ 18.00’de VBW Arka Gdynia ile karşılaşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ERA Nymburk: 97 - TOFAŞ: 103 MAÇ SONUCU
BASKETBOLTOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde turladı
NBA'de Lakers'ın serisine Warriors son verdi
BASKETBOLLakers'ın serisine Warriors son verdi
Hatay Büyükşehir Belediyespor: 79 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 53
BASKETBOLHatay, Adana'yı devirdi
Anadolu Efes: 91 - Frutti Extra Bursaspor: 58
BASKETBOLAnadolu Efes farklı galip!
NBA'de haftanın oyuncuları Lillard ve Durant
BASKETBOLHaftanın oyuncuları Lillard ve Durant
Sacramento Kings'te De'Aaron Fox'un 43 sayısı galibiyete yetmedi
BASKETBOLFox'un 43 sayısı yetmedi
Galatasaray: 89 - Basket Landes: 63
BASKETBOLGalatasaray farklı kazandı
Fenerbahçe Beko: 83 - Beşiktaş: 92 MAÇ SONUCU
BASKETBOLKartal, Fener'i 21 maç sonra devirdi!
Türk Telekom: 84 - Anadolu Efes: 86 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLAnadolu Efes deplasmanda kazandı
NBA'de Harden yeni takımındaki kariyerine rekorla başladı
BASKETBOLHarden rekorla başladı!