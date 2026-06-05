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        Haberler Dünya 1 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        1 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, Ramallah'ın doğusundaki Bettin beldesine düzenlediği baskında bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 01:13 Güncelleme:
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        1 Filistinli hayatını kaybetti

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri akşam saatlerinde Bettin beldesine baskın düzenledi.

        Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşanırken, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullandığı belirtildi.

        Müdahale sırasında belde merkezindeki bir tarım arazisinde yangın çıktığı kaydedildi.

        Filistin Sağlık Bakanlığı, Sivil İşler İdaresinin, 18 yaşındaki Heysem İzzeddin Ömer Humeyde'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdiğini duyurdu.

        Açıklamada, İsrail ordusunun Humeyde'nin cenazesini alıkoyduğu da aktarıldı.

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        İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor.

        Bu saldırılar sık sık ölüm, yaralanma ve gözaltılarla ayrıca mülklerin tahrip edilmesi, ekinlere ve hayvanlara zarar verilmesiyle sonuçlanıyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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