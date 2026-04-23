        1. Lig'de 37. haftanın hakemleri!

        1. Lig'de 37. haftanın hakemleri!

        Trendyol 1. Lig'de 37. hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 12:39 Güncelleme:
        İşte 1. Lig'de haftanın hakemleri!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak iki müsabakada kadın hakemler düdük çalacak.

        Ligde Serikspor-Atakaş Hatayspor maçını Asen Albayrak, Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor mücadelesini ise Melek Dakan yönetecek.

        1. Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:

        25 Nisan Cumartesi:

        13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor: Alpaslan Şen

        13.30 Serikspor-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak

        16.00 Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor: Melek Dakan

        26 Nisan Pazar:

        16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Fatih Tokail

        REKLAM

        16.00 SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu

        16.00 Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Melih Aldemir

        16.00 Atko Grup Pendikspor-Boluspor: Ümit Öztürk

        16.00 Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

        16.00 Sakaryaspor-Arca Çorum FK: Burak Pakkan

        16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran

