1. Lig'de düğüm çözülüyor! Amed mi, Erokspor mu?

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında heyecan bugün ve yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Yarın yapılacak 7 maçın ardından play-off’lar öncesi lig etabı son bulacak. Şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig’e yükselen Erzurumspor’un ardından bu sevinci yaşayacak ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor olacak. Aynı anda başlayacak müsabakalarda Esenler Erokspor, evinde Pendikspor ile karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler ise Iğdır FK’ya konuk olacak. Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler’in ligi aynı puanla bitirmesi durumunda Süper Lig’e yükselen ekip ikili averajla Amed Sportif Faaliyetler olacak.

ÜÇLÜ AVERAJ İHTİMALİ

Ligde 73 puanlı Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler’in ardından Çorum FK da 70 puanla 4. sırada yer alıyor. 3 takımın da aynı puanla ligi bitirmesi halinde üçlü averaja göre Süper Lig’e Amed Sportif Faaliyetler yükselecek. İkinci olma şansı kalmayan Çorum FK, yalnızca Esenler Erokspor ile aynı puanda bitirdiği takdirde ise ikili averajla 3.'lük elde edip doğrudan play-off finaline katılma hakkı kazanacak.

Öte yandan bir diğer heyecan da ligin 7. basamağı için yaşanacak. Şu anda 7. sırada yer alan Ankara Keçiörengücü ile 8. sıradaki Bandırmaspor 57’şer puanda bulunuyor. Bu iki ekibin aynı puanda ligi bitirmesi durumunda ise ikili averajla play-off hakkı kazanan takım Ankara Keçiörengücü olacak.

Trendyol 1. Lig’in son haftasında oynanacak maçlar şöyle:

Bugün

14.30 Hatayspor - Van Spor FK

17.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

17.00 Boluspor - Serikspor

20.00 Manisa FK - Sakaryaspor

Yarın

16.00 Çorum FK - Erzurumspor FK

16.00 Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Bandırmaspor - Sivasspor

16.00 Esenler Erokspor - Pendikspor

16.00 Bodrum FK - Sarıyerspor

16.00 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü